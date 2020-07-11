Новые обвинения зятя Саргсяна: Пашинян разрушает церковь

Минасян на своей странице в Facebook прокомментировал решение армянских властей изъять из школьной программы историю Армянской церкви и включить этот предмет в общую историю армянского народа, пишет Sputnik Армения.

Минасян утверждает, что власти страны активно используют объективное недовольство части общества церковью и на волне этой критики проводят свою кампанию по "разрушению церкви".

"Что еще должен сделать Никол Пашинян, чтобы мы поняли, что это его целенаправленная программа, что он выполняет поручения своих "заказчиков?" - говорит Минасян, напомнив об акциях протеста двухлетней давности, направленных против католикоса всех армян Гарегина Второго. Как считает Минасян, все делалось с позволения, а то и при поддержке новых на тот момент властей во главе с Пашиняном.

В то же время Минасян раскритиковал духовенство за пассивную реакцию на те или иные решения, принимаемые армянским правительством, призвал священнослужителей к активному отстаиванию своей позиции, заверив их в том, что с "Пашиняном все равно невозможно договариваться".