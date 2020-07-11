Ученые: переболевшие COVID-19 теряют антитела и могут заразиться повторно

Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом, передает телеканал ZDF.

По его данным, снижение количества антител было обнаружено по результатам анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг.

"По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", - цитирует РИА Новости Клеменса Вендтнера, главного врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг.

По словам Вендтнера, результаты исследования свидетельствуют о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно.

Телеканал отмечает, что к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые, которые сообщили, что у людей, перенесших коронавирус, спустя время существенно сокращается количество антител. В особенности сильное снижение количества антител наблюдалось у тех, кто перенес заражение без симптомов.