ВОЗ заявила о новом коронавирусном антирекорде
Всемирная организация здравоохранения за последние сутки зарегистрировала 230,3 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 5 285 пациентов с коронавирусом, следует из данных, опубликованных на ее сайте.
Общее число случаев коронавируса в мире увеличилось до 12 552 765, число смертельных исходов возросло до 561 617.
Больше всего выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.