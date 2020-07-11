Минобороны: Трое погибших военнослужащих
12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
Как сообщили haqqin.az в Минобороны, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглу и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглу погибли при отражении нападения противника.
Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненный военнослужащий Азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглу.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших. Аллах ряхмят елясин!