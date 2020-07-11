МИД: «Провокации противника будут достойно пресекаться»
«12 июля вооруженные силы Армении с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы предприняли попытку перейти в наступление, используя артиллерию. Ответными мерами было пресечено наступление сил противника. В результате боев погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, пятеро получили ранения», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, последовавшем вслед за произошедшими на азербайджано-армянской государственной границе боевыми действиями.
«Это провокационное действие Вооруженных сил Армении следует рассматривать как продолжение последних действий и заявлений руководства Армении, направленных на эскалацию напряженности в регионе», - говорится в заявлении.
Армения, отразившая захватническую политику в стратегии безопасности страны, наглядно демонстрирует, что она служит цели преодоления последствий конфликта, захвату новых позиций вместо вывода оккупационных сил с международно признанных территорий Азербайджана, повышению напряженности, отметили в МИД.
«Подобными провокационными действиями Армения пытается вовлечь третьи страны в армяно-азербайджанский конфликт. Но позиция международного сообщества в связи с агрессивной политикой Армении понятна всем. Провокации противника и впредь будут достойно пресекаться. Вся ответственность за подобные провокационные действия, служащие обострению ситуации, ложится на Армению», - сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.