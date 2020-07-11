Афроамериканка впервые станет летчиком-истребителем ВМС США
Маделин Суигл станет первой темнокожей женщиной, которая будет выполнять боевые задания на истребителе ВМС США. Об этом сообщила газета The Hill.
Суигл окончила спецкурсы по программе тактической авиации ВМС США. В конце месяца пройдет церемония, на которой ей вручат знак отличия летного офицера в виде нашивки "золотые крылья". После этого она сможет выполнять задания на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, а также палубном самолете РЭБ EA-18G Growlers. Суигл окончила Академию ВМС США в 2017 году.
Первой женщиной пилотом истребителя ВМС США стала Розмари Маринер в 1974 году.
В четверг Пентагон сообщил о том, что женщина впервые вступит в ряды специального подразделения Армии (Сухопутных сил) ВС США, известного как "зеленые береты".