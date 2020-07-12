Бельгия может официально извиниться перед экс-колониями

Издание напоминает, что в конце прошлого месяца король Филипп впервые выразил сожаление по поводу страданий, причиненных жителям Конго в период, когда эта страна являлась частью владений его предка, Леопольда II, а затем стала бельгийской колонией.

"Я считаю, что сожаление, которое выразил наш король, – очень смелый сигнал. Никто не ожидал, но он все-таки сделал этот шаг. На сегодняшний день он выражает свои собственные сожаления, но это дает возможность парламентской комиссии подготовить извинения и обсудить вероятность выплат компенсаций и репараций", – сказал Грисселс, отметив, что точное количество африканцев, ставших жертвами колонизаторов в бывших бельгийских колониях, неизвестно до сих пор.

В прошлом году эксперты, изучив архивы, предварительно назвали число от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, однако есть и сведения о 10 или 20 миллионах, сказал Грисселс. Он подчеркнул, что не все архивы еще изучены, и предстоит "долгая работа".