В США растет число детей с COVID-19

Власти штата Техас в среду сообщили о 1 695 случаях заражения коронавирусом среди детей и сотрудников детских учреждений, хотя еще в начале прошлой недели больных среди них было только 817.

В США растет число детей, у которых выявлен коронавирус, и это заставляет беспокоиться по поводу возможного открытия школ осенью, пишет The Wall Street Journal.

Педиатры заявили WSJ, что число случаев заражения детей в США растет из-за того, что их стали чаще тестировать. Еще несколько месяцев назад тесты проводили только самым тяжело больным пациентам, а дети, которые болели в легкой форме, на вирус не проверялись, пояснила газете младший врач педиатрического отделения больницы Boston Children’s Hospital Кристин Моффит.

По ее словам, большинство заболевших детей заразились от инфицированных взрослых у себя дома, а не во время общения с другими детьми. Моффит полагает, что число переболевших детей занижено из-за того, что при отсутствии симптомов им не делали тесты, пишет Forbes.

У некоторых детей после заражения COVID-19 в организме начинается воспалительный процесс, который может привести к недостаточности органов, указывает WSJ. У столкнувшихся с этим детей могут наблюдаться опухание рук и ног, покраснение глаз, диарея и тошнота. Ученые обращали внимание на сходства этого процесса с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока, однако Всемирная организация здравоохранения в итоге выделила его как отдельную болезнь.