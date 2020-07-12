В Индии стали продавать защитные маски с бриллиантами

Один из ювелирных магазинов в Индии открыл продажу защитных масок с бриллиантами, сообщило РИА Новости со ссылкой на местное агентство ANI.

О необычном товаре рассказал владелец магазина Дипак Чокси. По его словам, идея драгоценных защитных масок возникла после того, как один человек попросил изготовить соответствующее украшение к своей свадьбе.