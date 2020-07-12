В Индии стали продавать защитные маски с бриллиантами
Один из ювелирных магазинов в Индии открыл продажу защитных масок с бриллиантами, сообщило РИА Новости со ссылкой на местное агентство ANI.
О необычном товаре рассказал владелец магазина Дипак Чокси. По его словам, идея драгоценных защитных масок возникла после того, как один человек попросил изготовить соответствующее украшение к своей свадьбе.
После этого была изготовлена широкая линейка таких масок, в которых присутствует желтое золото и американские бриллианты. Одно такое украшение-защитное средство стоит 150 тысяч рупий (чуть более 1990 долларов).
"Другая маска делается из белого золота и настоящих бриллиантов, ее стоимость – 400 тысяч рупий (более 5,3 тысячи долларов) ", – заявил владелец магазина.
Ткань маски соответствует нормам по изготовлению защитных изделий, а драгоценности можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения, отметил Чокси.