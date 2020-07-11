Новые бои на границе Азербайджана и Армении обновлено 01:16
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны.
Согласно информации, в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем азербайджанской армии.
Азербайджанские войска принимают более жесткие ответные меры против провокации противника.
* * *
"В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, опубликованном в фейсбук.
"Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской армии. В ответ Азербайджанская Армия предпринимает адекватные меры", - отмечается в сообщении.
Отметим, что 12 июля вооруженные силы Армении с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы предприняли попытку перейти в наступление, используя артиллерию. Ответными мерами было пресечено наступление сил противника. В результате боев погибли трое военнослужащих азербайджанской армии.