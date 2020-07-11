Новые бои на границе Азербайджана и Армении обновлено 01:16

Отдел информации

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно информации, в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем азербайджанской армии.

Азербайджанские войска принимают более жесткие ответные меры против провокации противника.

* * *

"В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, опубликованном в фейсбук.

"Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской армии. В ответ Азербайджанская Армия предпринимает адекватные меры", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 12 июля  вооруженные силы Армении с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы предприняли попытку перейти в наступление, используя артиллерию. Ответными мерами было пресечено наступление сил противника. В результате боев погибли трое военнослужащих азербайджанской армии.

13444 просмотров