В Товузе десятки человек встретили тела шехидов видео
В Товузе толпы людей собрались, чтобы встретить тела азербайджанских военнослужащих, погибших 12 июля при отражении нападения подразделений армянских вооруженных сил.
Жители района при этом скандировали лозунг Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz («Мученики не умрут, родина не будет разделена»).
Ранее Министерство обороны Азербайджана назвало имена погибших военнослужащих азербайджанской армии: это чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглу, старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглу, Дашдемиров Хайям Магомед оглу.