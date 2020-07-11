Ученые: иммунитет к COVID-19 резко уменьшается за три месяца

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших вызываемое этой инфекцией заболевание, резко уменьшается всего за три месяца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

Отмечается, что были проанализированы данные людей, которые ранее перенесли COVID-19. Спустя три недели после появления симптомов у людей был отмечен пик концентрации антител в организме. В этот период у 60% участников исследования был зафиксирован наиболее сильный иммунный ответ к вирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание.

Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес предположила, что выводы доклада могут иметь важное значение в свете того, что многие страны мира самым активным образом пытаются изобрести вакцину от коронавируса: "Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно".