На американском десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, судно находится на военно-морской базе в Сан-Диего. Об этом сообщила пожарная служба города в Twitter.

В результате возгорания несколько моряков получили ранения, говорится в другом посте службы. Позже командование надводными силами ВМС США уточнило, что пострадали 18 моряков, их ранения не представляют угрозы для жизни. Во время начала пожара на борту были 160 членов команды. Все они были эвакуированы, сообщило командование.

По информации The New York Times, после начала пожара на судне прогремел взрыв. Пока причины возгорания и взрыва неизвестны, уточняет издание.

USS Bonhomme Richard — универсальный корабль класса Wasp, он был принят на службу в ВМС США в 1998 году. В составе его команды 102 офицера и более 1 тыс. моряков. Длина судна более 250 м, водоизмещение — более 28 тыс. т. Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой. Кроме военных, он способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.