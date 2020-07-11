Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе.

«Мы решительно осуждаем атаку армянских вооруженных сил на Товузский район Азербайджана. Выражаем наши соболезнования дружественному братскому народу и правительству Азербайджана в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих и желаем скорейшего выздоровления раненым. Отражение атаки Азербайджанском представляет собой наглядный пример того, что агрессивная политика Армении не останется без ответа», - говорится в заявлении.

В МИД указали, что провокация Армении направлена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от факта продолжающейся на протяжении многих лет незаконной оккупации Арменией являющегося азербайджанской землей Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана.

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что армянская сторона должна отказаться от подобной опасной тактики и выбрать разумный и правовой путь, а также выразили надежду, что попытки Армении оправдать агрессию не будут приняты международным сообществом ни при каких обстоятельствах.

«Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его борьбе за сохранение своей территориальной целостности», - отмечается в заявлении.