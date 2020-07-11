Маловероятно, что эффективная вакцина против коронавируса COVID-19 будет создана в 2021 году. Об этом заявил эпидемиолог, член Научного совета при министерстве здравоохранения Франции Арно Фонтане.

"Вакцина – это многие годы разработки. Конечно, сейчас прилагаются беспрецедентные усилия для ее создания, но я буду очень удивлен, если в 2021 году будет эффективная вакцина. Возможно, какая-то вакцина появится, но она будет работать только частично", - приводит слова французского специалиста РИА Новости..

Фонтане он отметил, что конец эпидемии "еще очень далеко". "Необходимо учиться жить с этим вирусом, мы не можем допустить повторного введения режима изоляции... поэтому давайте к этому относиться всерьез", - подчеркнул эпидемиолог.