Минобороны о ночных боях: уничтожен опорный пункт армян фото; видео
В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженная обстановка.
Как сообщили в Министерстве обороны, точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника.
В сообщении отмечается, что в бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье шехида.
В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск, принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях.