Цены на нефть падают

В понедельник мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 7.53 стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.

В свою очередь, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,67% — до $42,95 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.