Власти ЮАР запретили продажу алкоголя на фоне пандемии

В ЮАР власти приняли решение о наложении запрета на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент страны Сирил Рамафоса отметил, что данная мера была принята для сохранения пропускной способности медорганизаций.

Он подчеркнул, что страна движется к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому в больницах должно быть достаточно коек, которые не будут заняты «лицами с травмами, полученными из-за употребления спиртного».

Помимо продажи алкоголя была запрещена его любая выдача и распространение.