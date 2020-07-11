Индия побила новый коронавирусный антирекорд

Число случаев заражения коронавирусом в Индии за последние 24 часа выросло на 28 701, что стало суточным рекордом с начала пандемии. Всего в стране COVID-19 заболели почти 880 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление индийского минздрава.

Так, по информации ведомства, в Индии в настоящее время зафиксировано 878 254 случая заражения инфекцией. За последние сутки от болезни погибли еще 500 пациентов, с начала пандемии — 23 174.

На сегодняшний день в больницах республики находятся 301 609 зараженных, выздоровел 553 471 человек.

Власти страны предполагают, что количество инфицированных к концу текущей недели превысит отметку в 1 млн.