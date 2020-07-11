В Греции хотят бойкотировать турецкие товары
В Греции чиновники выступили с предложением наложить запрет на ввоз турецких товаров из-за решения страны вернуть Айя-Софии статус мечети. Об этом сообщает издание «Нафтемпорики».
С соответствующим предложением выступил президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис.
Он призвал бизнесменов наложить эмбарго на турецкие товары, а покупателей — игнорировать продукцию оттуда.
Предприниматель также предложил отказаться от экспорта товаров в Турцию, «независимо от официальной позиции нашей страны, к которой все относятся с уважением».