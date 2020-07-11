Представлены первые компьютеры с процессорами Apple

До конца года Apple выпустит два новых MacBook на процессорах собственного производства. Об этом говорится в отчете авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), сообщает 9to5mac.

Инсайдер указывает, что в ближайший год компания представит четыре ноутбука на базе собственных процессоров Apple Silicon. Согласно раскрытой Ко информации, в четвертом квартале начнутся поставки 13,3-дюймового MacBook Pro, приблизительно в это же время на рынок выйдет MacBook Air. В 2021 году Apple обновит линейку MacBook Pro c диагональю 14 и 16 дюймов.

Мин-Чи Ко полагает, что снижение затрат, связанное с переходом от процессоров Intel к Apple Silicon, позволит снизить базовую стоимость MacBook Air. При этом специалист не знает о планах компании относительно маркетинга и политике ценообразования по отношению к новым устройствам.

В отчете также говорится, что Apple планирует провести редизайн линейки ноутбуков, но выхода обновленных девайсов не стоит ждать раньше середины 2021 года. Журналисты отметили, что снижение толщины экранных рамок 13,3-дюймовых MacBook Pro позволит увеличить диагональ дисплея до 14 дюймов.