Армения обратилась к генсеку ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Согласно информации, Мнацаканян рассказал генсеку ОДКБ об обострении ситуации в Тавушском направлении.
«Глава МИД подчеркнул недопустимость подобных действия в отношении страны - члена ОДКБ. Поддерживается постоянная связь с генеральным секретарем ОДКБ, продолжается работа в рамках организации», - сообщила пресс-секретарь армянского МИД.