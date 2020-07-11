Как сообщили haqqin.az информированные источники, близкие к военному ведомству, в результате массированного артиллерийского обстрела было уничтожена 2 боевых поста вооруженных сил Армении. В результате перехвата сообщений с боевых позиций противника азербайджанской стороне стало известно о потерях на линии обороны противника. Армянская сторона потеряла как минимум 15 человек убитыми и ранеными.

Как сообщила ранее пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, прошедшей ночью и ранним утром 13 июля на азербайджано-армянской государственной границе в районе Товуза сохранялась напряженная обстановка. Подразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли ответные меры с целью предотвращения массированного обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Однако Минобороны Армении по-прежнему скрывает от общественности страны истинный масштаб происходящих событий и не представляет информацию о потерях личного состава и боевой техники.

Haqqin.az обращается к коллегам в независимых армянских СМИ с просьбой обратиться с запросом в Минобороны Армении и добиться получения данных о погибших и раненых. Наши наблюдения в армянских соцсетях указывают на обеспокоенность многих армянских граждан, недовольных упорным молчанием представителей Минобороны и правительства Армении. Последнее заявление пресс-службы Минобороны Армении о раненых полицейских во время массированного артобстрела с азербайджанской стороны не выдерживает критики.

Несколько минут назад в Минобороны Армении заявили о ранении двух полицейских в результате обстрела с азербайджанской стороны. Представленные видео- и фотоматериалы об уничтожении опорного пункта и боевых постов свидетельствуют о многочисленных жертвах.