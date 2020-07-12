Умерла дочь Нельсона Манделы

Посол Южно-Африканской Республики в Дании, дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Зиндзи Мандела-Хлонгване умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщил местный телеканал eNCA со ссылкой на ее родственников.

Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР объявило, что в течение дня предоставит подробности в связи со смертью дипломата.

Зиндзи была младшей из трех дочерей Нельсона Манделы, занималась политикой и правозащитной деятельностью, а также опубликовала несколько книг своих стихов. Она получила назначение в качестве посла ЮАР в Дании в 2015 году и до самой смерти находилась на этом посту.