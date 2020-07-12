Игорь Коротченко: Пашиняну необходима война с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о провокации боев на границе с Азербайджаном, чтобы укрепить свои внутриполитические позиции, создав для граждан, недовольных провальной работой правительства, точку консолидации. Об этом в интервью «Вестнику Кавказа» сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя атаку армянских военных на Товузский район Азербайджана.

«Я думаю, главная цель – отвлечь внимание граждан Армении от провальной политики правительства Пашиняна, создать в очередной раз образ внешнего врага, которым можно было бы занять и население, и оппозицию. То есть цель исключительно внутриполитическая – продлить дни Пашиняна во власти. Республика находится сейчас в сильнейшем политическом кризисе, против Пашиняна формируется широкая оппозиционная коалиция на фоне того, как он продолжает действия по узурпации власти. В этой неудобной для премьер-министра ситуации и понадобилась военная провокация, чтобы перевести накопившееся недовольство с себя на Азербайджан», - пояснил он.

«Теперь из-за его авантюры гибнут армянские военнослужащие, однако Никола Пашиняна интересует только собственное политическое выживание. Разумеется, его пропагандистский аппарат кричит сейчас, что во всем виноват Азербайджан – хотя Азербайджану не нужны военные действия, пока идет борьба с коронавирусной инфекцией. Азербайджан нацелен на мирное развитие и сосредоточен сейчас на сохранении и восстановлении экономики после последствий карантинных мер. В свою очередь, Армения, где эпидемиологический кризис усугубляется ранее имевшимися экономическими и политическими проблемами, находится в стагнации. Пашиняну и понадобилась подобная провокация, чтобы консолидировать народ и отвлечь оппозицию от планов его свержения», - подчеркнул Игорь Коротченко.

Россия, обратил внимание эксперт, заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий и стабилизации ситуации. «Я думаю, российские власти призовут к прекращению огня и мирному диалогу, насколько это возможно в данной ситуации. При этом в России понимают, что провокатором здесь выступил именно режим Никола Пашиняна. Так уже было неоднократно, при новых властях Армения осталась страной-агрессором, оккупирующей 20% территории Азербайджана. Мы слышали из Еревана в последние месяцы воинственные заявления о том, что они готовы, если надо, вновь перейти к боевым действиям против Азербайджана и даже оккупировать еще четверть азербайджанской территории. Армения сменила военную доктрину на более агрессивную, в которой вместо обороны говорится о «превентивных ударах» - и вот мы видим, как положения этой доктрины реализуются», - указал он.

«В итоге для слабеющего Никола Пашиняна война – это как манна небесная, на которую можно списать все проблемы и промахи, продолжить узурпацию власти, объяснить зачистку оппонентов и Конституционного суда Армении необходимостью консолидации нации для борьбы с Азербайджаном. Эти технологии еще со времен Третьего рейха отработаны», - заключил Игорь Коротченко.