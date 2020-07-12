Китаянка проехалась в лифте и заразила коронавирусом более 70 человек

В апреле этого года, когда в Китае эпидемия коронавируса уже пошла на спад, в провинции Хэйлунцзян произошла новая вспышка. В две больницы были госпитализированы более 70 человек. Специалисты-эпидемиологи начали расследование с целью установления контактов зараженных и источника коронавируса, пишут Известия.

В Китае поездка в лифте зараженной коронавирусом женщины привела к вспышке COVID-19 в двух больницах и заражению 71 человека, пишет Daily Star.

Выяснилось, что 2 апреля в больницу попал мужчина с инсультом, вызванным осложнениями при COVID-19. За время, проведенное в палате в ожидании тестов на коронавирус, он заразил около 20 человек, а ранее еще трех своих сыновей. Каждый из них заразил еще 28 человек, в том числе пятерых медсестер и врача.

В то же время в больницу поступил еще один пациент, оказалось, он сосед первого. У обоих обнаружили зарубежный штамм COVID-19. В ходе проверки всех контактов выяснилось, что всего заболели 70 человек.

В поиске источника были проверены все жители многоэтажки, в которой жили госпитализированные. При этом у одной из жительниц, не имеющей никаких симптомов заболевания, но недавно вернувшейся из США, нашли тот самый штамм, который выявили у пациентов.

По словам самой китаянки, она не контактировала с заболевшими, но ездила с ними в одном лифте. Коронавирус, по мнению экспертов, девушка «оставила» на кнопках.