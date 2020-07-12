Впервые с марта: в Нью-Йорке не выявили смертей от COVID-19

11 июля в Нью-Йорке впервые с 1 марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня сообщает ABC News со ссылкой на предварительные данные городского управления здравоохранения.



В пятницу в Нью-Йорке зафиксировали два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

В то же время в управлении здравоохранения Нью-Йорка предупреждают о том, что "из-за задержки отчетности, которая чаще всего происходит в выходные, последние данные являются неполными".

В свою очередь штат Нью-Йорк в воскресенье сообщил о 677 случаях заражения коронавирусом и пяти новых смертях – это рекордно низкий показатель смертности с начала пандемии. Всего коронавирусом в этом штате заболели более 400 тысяч человек. Из них почти 25 тысяч умерли.