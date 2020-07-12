Полад Бюльбюльоглы в Москве заговорил о возможности полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией

«Вчерашнее обострение на азербайджано-армянской границе не является чем-то новым и сенсационным. Я это много раз говорил, об этом говорил и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории. Разговор даже не идет о Нагорном Карабах е, не идет о том, что кто-то хочет выгнать оттуда лиц армянской национальности. Разговор идет о том, что оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно».

Как сообщает haqqin.az, в интервью радиостанции «Говорит Москва» посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы сообщил, что Азербайджан намерен добиться возврата Нагорного Карабах а. Конфликт на границе может перерасти в крупные столкновения, считает он.

Мирные переговоры, по мнению посла, не дают никакого результата. В связи с этим Полад Бюльбюльоглы не исключает начала полномасштабных боевых действий в регионе.

«До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, большие страны, наши соседи, стараются заморозить этот конфликт, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то, естественно, будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция. Я удивляюсь, как её не слышат, её не понимают. Мы об этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона».

Посол подчеркнул, что в Баку не допустят создания «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».

«Дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил. Это всё детали, которые не имеют значения. Вопрос – почему это возникает? Потому что оккупированы территории Азербайджана. Потому что иностранные войска силой удерживают территорию Азербайджана. Я без стеснения говорю, что пора решить этот конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне. Ну сколько же можно терпеть? Это всё равно что в вашей квартире вы кому-то разрешили пережить какое-то время, предположим, год-два, а потом человек говорит: «Я здесь жил, это квартира моя, давай, хозяин, убирайся отсюда».

Сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не даёт эту команду, потому что не хочет, чтобы проливалась кровь. Вчера Азербайджан понёс очередные жертвы. Мы их не скрываем. Вопрос нужно решить. Мы готовы решать его мирным путём. Но не переговоры ради переговоров, а конкретные субстантивные переговоры, которые могут сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Пока вопрос не решен, такие вещи могут происходить. И, ещё раз хочу повторить, могут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями».