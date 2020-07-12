Иран о гибели азербайджанских военнослужащих на границе с Арменией

Иран выражает сожаление в связи с вооруженным противостоянием, произошедшим между Азербайджаном и Арменией, и гибелью азербайджанских военнослужащих. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусеви.

По его словам, Иран призывает стороны к сдержанности и решению всех вопросов, в том числе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта, путем переговоров: "Иран неоднократно до этого выражал и в этот раз выражает готовность оказать посредничество в мирном урегулировании конфликта".

Мусеви добавил, что осуществляются усилия по поиску двусторонних механизмов и продолжению сотрудничества с соседними странами.