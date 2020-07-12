Этибар Мамедов призвал правительство к активным военным действиям

«В результате атак армянской армии с целью захватить наши позиции в направлении Товуза шехидами стали трое азербайджанских солдат. Я приношу соболезнования семьям шехидов и всему азербайджанскому народу». Об этом говорится в заявлении председателя Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) Этибара Мамедова.

По словам Этибара Мамедова, произошедшее в очередной раз показало бесперспективность переговорного процесса.

«Нужно остановить переговоры и начать операцию по очистке наших оккупированных территорий от врага. Нет больше времени ждать, нужно принимать решение. Весь наш народ с нетерпением ждет этого решения. Я верю, что если в этом направлении будут предприняты шаги, то каждый гражданин Азербайджана будет до конца стоять за армией и своими солдатами», - сказал Этибар Мамедов.