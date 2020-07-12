Китай ответил США

Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В ответ на эти неправомерные действия США Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», – передает РИА Новости слова Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений, а также подрывают китайско-американские отношения.

Напомним, в прошлый четверг США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.