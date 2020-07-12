На бои Азербайджана с Арменией отреагировал и Евросоюз

«Перестрелка на азербайджано-армянской государственной границе вызывает обеспокоенность». Об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Перестрелка на азербайджано-армянской государственной границе вызывает обеспокоенность. Очень важно для обеих стран продемонстрировать сдержанность, использовать все каналы связи напрямую и посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул спецпредставитель ЕС.