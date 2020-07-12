МЧС о взрыве на автозаправочной станции в Гяндже

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве, после которого последовал пожар, на автозаправочной станции LUKOİL, расположенной на улице Мусеиба Багирова Кяпазского района Гянджи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и спасательные силы Гянджинского регионального центра, соответствующие госструктуры были проинформированы о происшествии.

В результате неотложных мер за короткое время было предотвращено распространение огня, пожар потушен в 12:25.