В Казахстане траур по погибшим от коронавируса

В Казахстане сегодня объявлен день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

В 12:00 по времени Нур-Султана по всей стране была объявлена минута молчания. Отменены развлекательные мероприятия и передачи в СМИ. По всей стране, а также на зданиях диппредставительств приспущены государственные флаги.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования гражданам республики, родные и близкие которых скончались от коронавируса: "Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и, к большому сожалению, мы несем человеческие потери. За каждой утратой скрывается трагедия многих людей - отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг".

По данным Coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в республике выявлено 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 59899 заболевших.