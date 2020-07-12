Тофик Зульфугаров: «Россия не придет на помощь Армении»

«Критика в адрес администрации Пашиняна, звучащая из России, а также поддержка армянской оппозиции свидетельствуют о том, что отношения между странами уже не на прежнем уровне. Фактически Россия перестала воспринимать Армению как партнера. Руководство Армении отдаляется от России и сближается с Западом. Думаю, для этого есть политические, экономические и внутренние причины», - сказал экс-министр.

Как считает Т.Зульфугаров, Армения поняла, что Россия уже не так сильна и начала искать себе нового покровителя.

«В нынешней ситуации, они видят в Западе идеального покровителя для себя. Но для этого властям Армении необходимо окончательно испортить отношения с Россией. А для этого Пашиняну необходимо возобновить боевые действия с Азербайджаном. Таким образом он хочет обвинить Россию и уничтожить авторитет пророссийских сил в глазах армянской общественности. То есть он пытается сформировать представление, что «Россия нас бросила и ничем не помогла». Считаю, что именно по этой причине Армения совершила провокацию не в Нагорном Карабахе, а на границе», - сказал он.