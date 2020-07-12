Алексей Хлопотов: «Это провокация армянской военщины! Армения хочет замазать в своих преступлениях ОДКБ»

Более того, он считает, что Армения, являясь страной - членом ОДКБ, пытается таким образом еще и «замазать в своих кровавых преступлениях эту организацию».

«Как известно, ряд стран - членов ОДКБ имеют с Азербайджаном очень тесные экономические и дружественные связи, в том числе в области военно-технического сотрудничества. И произошедшее накануне на армяно-азербайджанской границе, говоря прямо, - попытка оказания давления на Россию и Белоруссию с целью прекращения этими государствами поставок современных вооружений в Азербайджан. Отдельно отмечу, что минометный огонь был открыт именно армянскими вооруженными силами, с территории Армении, на участке армяно-азербайджанской границы, которая не оспаривается никем. Это не Карабах! Таким образом Армения провоцирует Азербайджан на прямой конфликт», - уверен российский эксперт.

Помимо этого, не сомневается А.Хлопотов, данная провокация является предупреждением для партнеров Баку по энергетическим проектам о том, что западным нефтяным маршрутам грозит опасность. То есть Армения старается дискредитировать Азербайджан как надежного поставщика нефтепродуктов и насколько возможно подорвать таким образом азербайджанскую экономику.

«То, что имела место именно провокация, и провокация именно с армянской стороны – неоспоримо, - убежден специалист в военной сфере. – Это ясно уже из заявления пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, в котором утверждается, что азербайджанские военные пытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого хотели нарушить границу, проехав на машине. Якобы хотели прорваться на армянскую территорию на УАЗике. УАЗик – не танк. Почему его не остановили, не задержали нарушителей, как это полагается? Что вообще мог сделать УАЗик? Какой ущерб нанести? Ясно, что такое «вторжение» изначально обречено на провал. Может, азербайджанские военнослужащие злоупотребили алкоголем и заблудились или даже хотели дезертировать – перебежать в Армению? Ни то, ни другое, по моим личным наблюдениям в азербайджанской армии, просто невозможно по целому ряду причин. Но даже если допустить подобное, то и в этом случае нужно было всего лишь остановить машину, задержать нарушителей, понять, что происходит, а затем и предъявлять инцидент общественности. Вместо этого армянская сторона сразу открывает огонь из минометов и предпринимает атаку на азербайджанское селение Агдам. Замечу – не на пограничный пост, не на какое-то укрепление азербайджанских пограничников, а именно на мирное село.

Еще один важный момент: на границе не было азербайджанской армии. Граница охраняется пограничниками. Перед ними стоят задачи охраны, и по своему оснащению они просто не могут атаковать армянский «опорный пункт» - для этого у них нет ни сил, ни средств. То есть армянские военные пропагандисты, что называется, валят всё с больной головы на здоровую. Выворачивают ситуацию наизнанку.

Да, армия Азербайджана нанесла удар, но это был вынужденный, ответный удар. Его цель – вытеснить агрессора с суверенной азербайджанской территории. Опять же, судя по имеющейся информации, боевые действия велись целый день и продолжились ночью, что говорит о том, что это была не ошибка, а целенаправленная, подготовленная военная акция. Лично меня удивляют хладнокровие и выдержка командования Азербайджана, которое удержалось от более масштабных ответных мер».