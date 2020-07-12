Синоптики пообещали дожди
Завтра, 14 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами дожди. Юго-западный ветер к вечеру сменится на умеренный северный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Максимальная температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 29-33, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 751 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В регионах Азербайджана во вторник ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможно выпадение града. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.