Ильхам Алиев рассказал об операции «Месть»: «Мы нанесли по Армении ответные разрушительные удары» громкое заявление

«Вчера днем Армения совершила очередную военную провокацию на Товузском направлении государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Уже не первый раз, когда Армения совершает военные провокации на государственной границе. В результате этих провокаций за последние несколько месяцев погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. В результате очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост был подвергнут артиллерийскому обстрелу, и в результате этих грязных действий погибли и были ранены наши военнослужащие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета Безопасности Азербайджана.

Ильхам Алиев на заседании Совбеза

Глава государства подчеркнул, что очередная провокация Армении была решительно пресечена и противник получил адекватный ответ.

«Наши военнослужащие были отомщены. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр», - сказал Ильхам Алиев.

Президент сообщил, что ситуация на границе сегодня продолжает оставаться напряженной.

«Вчера ночью я был на связи со всеми соответствующими структурами и командующими. Сегодня утром мне доложили оперативную информацию - ситуация на границе не стабилизировалась. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении. Именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, они обращаются к международной общественности и просят помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, а с другой стороны - они обстреливают наши села и гражданское население, совершая военные провокации, хотят напасть на территории Азербайджана и захватить наши позиции. Эта грязная политика ведет Армению в пропасть. Вся ответственность лежит на руководстве Армении. Азербайджан и впредь будет защищать свои границы и территориальную целостность. Разрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью, в очередной раз продемонстрировали это. Погибшие военнослужащие были отомщены, их кровь не осталась и не останется на земле», - сказал президент.

Глава государства отметил, что эти грязные действия армянской стороны в очередной раз демонстрируют ее агрессивную политику. Эту политику невозможно объяснить логически, потому что она достаточно противоречива и является источником большой опасности для самой Армении.

«Я неоднократно говорил и хочу сказать еще раз - Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность», - заявил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что сделаны соответствующие обращения в международные организации, и как только позволит оперативная обстановка, военные представители иностранных государств будут приглашены на эту территорию.

«Пусть своими глазами увидят, кто совершил эту военную провокацию, что произошло в результате этой военной провокации и кто ответственен за эскалацию ситуации. Наше дело правое, и Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции», - сказал президент Ильхам Алиев.

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