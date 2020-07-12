«Вчера днем Армения совершила очередную военную провокацию на Товузском направлении государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Уже не первый раз, когда Армения совершает военные провокации на государственной границе. В результате этих провокаций за последние несколько месяцев погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. В результате очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост был подвергнут артиллерийскому обстрелу, и в результате этих грязных действий погибли и были ранены наши военнослужащие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета Безопасности Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что очередная провокация Армении была решительно пресечена и противник получил адекватный ответ.

«Наши военнослужащие были отомщены. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр», - сказал Ильхам Алиев.

Президент сообщил, что ситуация на границе сегодня продолжает оставаться напряженной.

«Вчера ночью я был на связи со всеми соответствующими структурами и командующими. Сегодня утром мне доложили оперативную информацию - ситуация на границе не стабилизировалась. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении. Именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, они обращаются к международной общественности и просят помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, а с другой стороны - они обстреливают наши села и гражданское население, совершая военные провокации, хотят напасть на территории Азербайджана и захватить наши позиции. Эта грязная политика ведет Армению в пропасть. Вся ответственность лежит на руководстве Армении. Азербайджан и впредь будет защищать свои границы и территориальную целостность. Разрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью, в очередной раз продемонстрировали это. Погибшие военнослужащие были отомщены, их кровь не осталась и не останется на земле», - сказал президент.

Глава государства отметил, что эти грязные действия армянской стороны в очередной раз демонстрируют ее агрессивную политику. Эту политику невозможно объяснить логически, потому что она достаточно противоречива и является источником большой опасности для самой Армении.

«Я неоднократно говорил и хочу сказать еще раз - Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность», - заявил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что сделаны соответствующие обращения в международные организации, и как только позволит оперативная обстановка, военные представители иностранных государств будут приглашены на эту территорию.

«Пусть своими глазами увидят, кто совершил эту военную провокацию, что произошло в результате этой военной провокации и кто ответственен за эскалацию ситуации. Наше дело правое, и Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции», - сказал президент Ильхам Алиев.