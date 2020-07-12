В Иране задержали иностранных разведчиков

Представители силовых служб Ирана задержали в юго-восточной части страны несколько человек, подозреваемых в связях с зарубежной разведкой.

По информации местных судебных органов власти, несколько человек, связанных с иностранными разведывательными службами, были задержаны в Кермане, после рассмотрения дела суд вынес вердикт, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

"Кроме того, в Кермане были задержаны члены враждебной группировки", - заявил руководитель местного революционного суда Ахмад Корбани, который не уточнил вердикт суда.

Представитель судебной системы страны не сообщил, когда были задержаны подозреваемые, сколько их и на какие страны они работали.