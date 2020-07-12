Водитель был недоволен жизнью и утопил автобус с пассажирами

В китайской провинции Гуйчжоу водитель опрокинувшегося в водохранилище городского автобуса с пассажирами спровоцировал ЧП из-за "недовольства жизнью", сообщила местная полиция.

7 июля ехавший по трассе автобус сначала сбавил скорость, а затем резко свернул в сторону, переехав пять полос, снес дорожные ограждения, после чего рухнул в водохранилище в городе Аньшунь. В результате ЧП 21 человек погиб, еще 15 получили ранения.

Согласно результатам расследования, 52-летний водитель утром в день происшествия употреблял алкоголь. Мотивом его действий, по заявлению полиции, послужило недовольство жизнью и трудности с жильем.

"Расследование показало, что подозреваемый в совершении преступления водитель по имении Чжан, из-за неудовлетворенностью жизнью и недовольством сносом арендуемого жилья, для создания резонанса совершил экстремистское преступление", - цитирует РИА Новости доклад следствия.