Лавров позвонил Мамедъярову

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону инцидент на границе с Арменией, российский министр заявил о недопустимости роста напряжения в регионе и необходимости контроля ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Тринадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема и такие провокации будут адекватно предотвращаться в будущем", - сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "в ходе телефонного разговора было отмечено, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации".

"Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.