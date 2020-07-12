Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, обсудили ситуацию вокруг изменения статуса Айя-Софии в Стамбуле с музея в мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Президенты также высоко оценили взаимодействие по линии министерств обороны двух стран, позволившее стабилизировать обстановку в сирийском Идлибе.

Кроме того, главы России и Турции договорились активизировать политико-дипломатические усилия для скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Ливии и возврата к переговорному процессу в этой стране.

Путин и Эрдоган обсудили и перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. В Кремле отметили, что Путин "выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".