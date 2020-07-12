Российские СМИ: Армения скрывает потери после столкновения с Азербайджаном

Генсек ОДКБ Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета организации в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Однако, вероятнее всего, в Ереване продолжат курс на обострение. Позиции премьера Армении Никола Пашиняна в период пандемии ослабли, в то время как оппозиция внутри страны продолжает консолидироваться. В этих условиях смещение фокуса общественного внимания с внутренней политики на внешнюю угрозу — проверенный шаг. Об этом говорится в статье, опубикованной изданием NEWS.ru.

"Хотя внешние игроки не стремятся вмешиваться в конфликт, что показали события 2016-го, однако все-таки удерживают стороны от военных действий. Россия, как и большинство стран, признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому реально задействовать линию ОДКБ, к чему призывают в Ереване, нельзя.

И в Баку всегда подчеркивали, что, несмотря на усталость общества от бесплодных переговоров и желание конкретных шагов по деоккупации спорных земель, власти выступают против кровопролития.

...Нынешнему руководству Армении невыгодно обострять ситуацию, но Пашинян периодически демонстрирует непреклонную воинственную позицию по Карабаху, чтобы сохранить политические очки внутри страны. С этим, по-видимому, и связано то, что Минобороны, как отмечают в армянских соцсетях, скрывает истинную ситуацию в зоне конфликта. В частности, пользователи указывают на перехваченные сообщения с боевых позиций, где армянские командиры признают потери как в живой силе — минимум 15 человек убитыми и ранеными, — так и в боевой технике. В то же время Минобороны Азербайджана сразу заявило о гибели своих военнослужащих", - подчеркивает автор статьи.

"Пандемия коронавируса серьезно ударила по премьеру Пашиняну. Рейтинги политика, пришедшего к власти на волне народной поддержки два года назад, серьезно просели... В этих условиях, очевидно, премьер решил прибегнуть к испытанному методу: перевести внимание общественности на внешнюю политику. Территориальный спор с Азербайджаном — проверенный консолидирующий фактор для армянского населения...

Конфликт в Товузском районе ставит под вопрос судьбу переговорного процесса между Ереваном и Баку. В конце июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян провели переговоры по видеосвязи и условились продолжить обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в этом месяце. Теперь продолжение диалога видится маловероятным, но это вполне укладывается в логику армянского премьера: мало кто верит, что тлеющий конфликт удастся разрешить в обозримой перспективе, а подкрепить свои пошатнувшиеся позиции Пашиняну нужно как можно быстрее".