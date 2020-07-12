В Амурской области РФ сотрудники компании «Ренессанс Хэви Индастрис», которая является подрядчиком «Газпрома», подняли бунт из-за невыплаты зарплаты за три месяца.

Как сообщает Лепнта.ру, компания участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

В распространенных в Сети видеокадрах десятки людей идут по офису, выламывают двери и крушат технику. В завершение видно, как на их усмирение отправлены отряды полиции.

В пресс-службе заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск» подтвердили факт инцидента с участием работников и причинение ущерба помещениям, сообщает ТАСС.