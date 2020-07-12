Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться по инициативе генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, отложено на неопределенное время. Об этом "Радио Азатутюн" сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, заседание отложено по причине проведения консультаций между сторонами, а также должно быть уточнено, в каком формате должно состояться обсуждение.

Зайнетдинов отказался сообщить, по чьей инициативе отложено заседание.

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Проведение заседания ОДКБ, назначенное по просьбе Армении на 13 июля, находится под вопросом, пишут армянские СМИ.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, ранее размещенная информация о созыве заседания Постоянного совета ОДКБ удалена с сайта организации.

Причины удаления информации не указываются. Нет никакой информации и комментариев относительно отмены заседания ОДКБ.