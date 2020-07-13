Минобороны о ситуации вокруг села Агдам

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию армянских СМИ о том, что противнику якобы удалось захватить высоту Гарагая, расположенную в направлении села Агдам Товузского района.

По его словам, фотография, которая приложена к этой дезинформации, датирована 12 декабря 2018 года.

«Только этот факт доказывает, что это ложная информация. Еще раз призываем граждан, СМИ и пользователей соцсетей ссылаться только на официальную информацию Минобороны», - сказал Вагиф Даргяхлы.