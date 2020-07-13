Всего за сутки: 529 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семеро умерли их стало 8 617
В Азербайджане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом, 547 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.
В Оперативном штабе сообщили также о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 24 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 15 640 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 313 человек скончались. Лечение 8 617 пациентов продолжается в больницах особого режима.