В Азербайджане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом, 547 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 24 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 15 640 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 313 человек скончались. Лечение 8 617 пациентов продолжается в больницах особого режима.