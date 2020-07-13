Полад Бюльбюльоглы: «Вооруженные столкновения могут привести к непредсказуемым результатам»

"Такие столкновения как вчерашнее, так же, как в 2016 году, когда было серьезное военное обострение, могут привести к непредсказуемому результату. Эти непредсказуемые результаты могут отразиться на всем регионе Южного Кавказа. Вчера были человеческие жертвы. Часто обстреливают мирные села, среди мирного населения есть потери. Какая страна может с этим смириться?", - сказал он.

Вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа. Об этом заявил в понедельник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.

Посол отметил, что сегодня 10-миллионный Азербайджан - современная страна, с современной инфраструктурой, с современной армией. "Имея на вооружении самые последние достижения военной техники, сколько мы будем терпеть такое положение, когда около 30 лет оккупирована территория страны и идут бесконечные, бесполезные, я бы сказал, переговоры, которые ни на йоту не продвигают миротворческий процесс? Сколько можно вести переговоры ради переговоров? Считаем, что нужно провести субстантивные переговоры, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Бюльбюльоглы обратил внимание на то, что Азербайджан неоднократно конструктивно предлагал освободить оккупированные территории и начать переговоры по статусу Нагорного Карабаха.

"Руководство страны, президент Ильхам Алиев не хочет, чтобы проливалась кровь, чтобы были жертвы, чтобы умирали молодые люди. Поэтому мы стремимся решить ситуацию мирным путем. Но нам не оставляют шансов и толкают на военный путь. Военный путь - это крайняя мера, но эта крайняя мера постепенно приближается", - заключил он.

Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной, обострение так же всегда может произойти на линии соприкосновения сил двух стран в Нагорном Карабахе, заявил Полад Бюльбюльоглы.

"Ситуация очень напряженная", - сказал дипломат о ситуации на армяно-азербайджанской границе. "У нас еще есть линия соприкосновения в Карабахе, где так же в любой момент, в любую минуту могут начаться аналогичные действия", - добавил он.

Посол отметил, что для предотвращения масштабного военного столкновения необходимо предпринять шаги по реальному разрешению армяно-азербайджанского конфликта.

"Говорить о том, что кто-то хороший, кто-то плохой, не приходится. Есть конфликт, надо найти его причины и решать его по существу. Иначе, еще раз говорю, рано или поздно в дело вступят военные люди. Это самый нежелательный вариант", - подчеркнул Бюльбюльоглы.