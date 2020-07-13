Армения обстреляла и Нахчыван
Начиная с 22:45 12 июля до 00:40 13 июля подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу азербайджанские оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории.
Ответным огнем противник был подавлен. Азербайджанские войска полностью контролируют оперативную обстановку.