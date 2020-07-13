В Иордании объявили о победе над коронавирусом

В Иордании установлен контроль над распространением коронавирусной инфекции. Пришло время восстановления экономики, борьбы с бедностью и безработицей, заявил король Абдалла Второй, выступая перед представителями провинций королевства.

"Мы справились с заболеванием. Но, как и остальным государствам мира, за это пришлось заплатить экономическую цену. Теперь нужно сконцентрироваться на экономическом положении", - заявил монарх, выразив уверенность, что Иордания может достичь значительных успехов в фармацевтической отрасли, наукоемком сельском хозяйстве, производстве медицинского оборудования.

С начала эпидемии на территории королевства было зарегистрировано 1 179 случаев заболевания, 10 человек скончались. Власти ввели жесткие карантинные меры, которые в начале июня были ослаблены.